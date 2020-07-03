Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство (фото, видео)

В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство (фото, видео)

В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство (фото, видео)

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В конце рабочего дня, в пятницу, 3 июля, в доме на улице Пушкина, 88 в Полтаве прогремел взрыв. Как оказалось, неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно — гранату, в окно офиса местного представительства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Напомним, в мае взрыв прогремел в центре Киева возле офиса народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Из достоверных источников «ФАКТАМ» стало известно, что пострадала одна из сотрудниц полтавского офиса — ее увезла «скорая». Характер ранений женщины установят медики. Само помещение получило незначительные внутренние повреждения.

Председатель Полтавского городского центра ОПЗЖ, помощник нардепа Ильи Кивы Евгений Момонт назвал это терактом и уточнил, что пострадавшая — секретарь офиса и полученные ею ранения медики квалифицировали как средней тяжести. Ей оказывают помощь в 1-й городской больнице.

«Со слов очевидцев, около 18:00 за сто метров от офиса остановился автомобиль Renault Megane черного цвета, из которого выбежал мужчина в балаклаве. Он подставил под окно офиса табурет, стал на него, разбил стекло и бросил взрывное устройство»,  — заявил Момонт.

Кстати, это уже не первое нападение на офис оппозиционной партии — 24 января этого года двое неизвестных в балаклавах побили железные ролеты на окнах и облили стены красной краской, оставив надпись «Сепары враги». По факту хулиганства было уголовное производство. Виновных до сих пор не нашли.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровенской области соратников Ильи Кивы забросали яйцами.

Фото, видео интернет-издания «Полтавщина»

43 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер
Из Пермского театра оперы и балета уходит главный балетмейстер
И снова "нет". Минтранс ответил Турции на идею восстановить авиасообщение
И снова "нет". Минтранс ответил Турции на идею восстановить
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Активисты BLM затравили основателя бесплатной школы йоги для негров
Активисты BLM затравили основателя бесплатной школы йоги для негров
Жириновский объяснил свои слова о дебильном населении Урала
Жириновский объяснил свои слова о дебильном населении Урала
Норвежские истребители сблизились с российскими Ту-142 над Атлантикой
Норвежские истребители сблизились с российскими Ту-142 над Атлантикой
Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов получил право исполнять песни «Ласкового мая»
В Совфеде подготовят проект о распространении электронного голосования
В Совфеде подготовят проект о распространении электронного голосования
Женщина придумала способ примирения с мужем и вызвала зависть к супругу
Женщина придумала способ примирения с мужем и вызвала зависть к
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери
Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Суд по MH17 впервые изучит российские данные

Топ на сегодня

Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через несколько месяцев, – ВОЗ
Первая рабочая вакцина от коронавируса может появиться через
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik
Новая Конституция: большинство "за", но многие "против". Что происходит?
Новая Конституция: большинство "за", но многие "против". Что
В Росси представили прогноз по второй волне коронавируса
В Росси представили прогноз по второй волне коронавируса

Еще по теме

В центре Днепра у офиса партии «Национальный корпус» взорвали гранату
В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
В Днепропетровске в офис неонацистов бросили гранату (+ВИДЕО, ФОТО)
В центре Днепра произошел взрыв