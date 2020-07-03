В полтавский офис партии ОПЗЖ бросили взрывное устройство (фото, видео)

Влада Некрасова

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В конце рабочего дня, в пятницу, 3 июля, в доме на улице Пушкина, 88 в Полтаве прогремел взрыв. Как оказалось, неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно — гранату, в окно офиса местного представительства партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Напомним, в мае взрыв прогремел в центре Киева возле офиса народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Из достоверных источников «ФАКТАМ» стало известно, что пострадала одна из сотрудниц полтавского офиса — ее увезла «скорая». Характер ранений женщины установят медики. Само помещение получило незначительные внутренние повреждения.

Председатель Полтавского городского центра ОПЗЖ, помощник нардепа Ильи Кивы Евгений Момонт назвал это терактом и уточнил, что пострадавшая — секретарь офиса и полученные ею ранения медики квалифицировали как средней тяжести. Ей оказывают помощь в 1-й городской больнице.

«Со слов очевидцев, около 18:00 за сто метров от офиса остановился автомобиль Renault Megane черного цвета, из которого выбежал мужчина в балаклаве. Он подставил под окно офиса табурет, стал на него, разбил стекло и бросил взрывное устройство», — заявил Момонт.

Кстати, это уже не первое нападение на офис оппозиционной партии — 24 января этого года двое неизвестных в балаклавах побили железные ролеты на окнах и облили стены красной краской, оставив надпись «Сепары враги». По факту хулиганства было уголовное производство. Виновных до сих пор не нашли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровенской области соратников Ильи Кивы забросали яйцами.

Фото, видео интернет-издания «Полтавщина»