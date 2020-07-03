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В Раде рассказали, чего ждут от кандидата на пост главы НБУ

В Раде рассказали, чего ждут от кандидата на пост главы НБУ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Раде есть консенсус по назначению нового руководителя Нацбанка вместо Якова Смолия, деятельность которого подверглась критике нардепа Александра Дубинского.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в программе «Право на владу» на телеканале «1+1».

Арахамия уверен, что относительно претендента на должность главы Нацбанка «существует понимание среди всех фракций».

Самое главное, считает он — то, что кандидат на должность главы НБУ должен пошагово и конкретно рассказать парламенту, каким образом будут запущены программы кредитования экономики.

«Если это человек, который не сможет обосновать парламенту, каким образом конкретно, пошагово сможет запустить программы кредитования экономики, то такой человек назначен не будет», — заявил нардеп.

При этом Арахамия предполагает, что Рада, скорее всего, соберется на внеочередное заседание 3 июля, чтобы проголосовать за отставку главы Нацбанка Якова Смолия.

Напомним, что Яков Смолий подал в отставку с поста главы Нацбанка 1 июля. Свое решение он объяснил политическим давлением со стороны Офиса президента. Вечером 2 июля президент Владимир Зеленский вместе с руководством НБУ и участниками финансового рынка обсудили кандидатуры нового главы Нацбанка. По информации агентства РБК-Украина, Смолия может заменить председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Финансовый комитет Верховной Рады поддержал отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия, и теперь парламент должен утвердить ее на сессионном заседании.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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