В Республике Алтай пройдут профильные лингвистические смены

Лидия Мартынова

В Республике Алтай реализуются проекты по углубленному изучению алтайского языка и литературы.

В детском краеведческом лагере «Чедирген» будет организована десятидневная профильная лингвистическая смена по углубленному изучению алтайского языка и литературы. Занятия пройдут на базе Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса.

Участниками станут 20 школьников – победителей и призеров региональных мероприятий этнокультурной направленности. Под руководством ученых и педагогов они будут проводить проектно-исследовательскую работу и по итогам смены представят свои проекты.

Для обучающихся Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова будет организована лингвистическая смена «Эрјине» в лагере «Манжерок». Смена ориентирована на детей, не владеющих и слабо владеющих алтайским языком. Они смогут приобщиться к национальной культуре, фольклору, спортивным играм и познакомиться с основами языка.

Ориентировочная дата начала лингвистических смен – 15 июля.