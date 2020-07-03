В Росси представили прогноз по второй волне коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяце в стране начнется массовая вакцинация граждан. К такому выводу пришли опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.

«Только это будет серьезным аргументом против второй волны. Сейчас идут клинические испытания вакцин, их результаты, вроде бы, оптимистичны, но далеко не окончательны», — заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, если испытания пройдут успешно, то новой вспышки в стране не случится. В противном случае «события могут развиваться по-разному», отметил он.

Круглый добавил, что для Москвы особую опасность представляют близлежащие регионы, ситуация с COVID-19 в которых сейчас неблагоприятна, например Тула и Брянск.

С таким прогнозом согласился и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Он напомнил, что распространение вируса остановится, когда иммунная прослойка населения достигнет 60-70 процентов. «И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц», — объяснил он.

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко добавил, что за все время пандемии вирус не сильно мутировал. «Зафиксированные в мире ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали. А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не будет», — заключил парламентарий.

1 июля мэр Москвы Сергея Собянин усомнился во второй волне коронавируса в Москве. Градоначальник назвал маловероятным такой сценарий и выразил надежду, что вскоре появится вакцина, и к осени начнется ее массовый выпуск.

В России за последние сутки было выявлено 6760 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 661 тысячу. Из них более 428 тысяч выздоровели, свыше 9,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.