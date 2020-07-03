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В Санкт-Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков

В Санкт-Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков

Действие противопожарного режима в Санкт-Петербурге продлено до 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В сообщении отмечается, что до 26 июля гражданам запрещается посещать лесопарковые зоны и городские леса, за исключением работающих там специалистов. «Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе запрещено разведение огня и сжигание мусора и сухой растительности. Запрет действует на территориях зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

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По материалам: pnp.ru

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