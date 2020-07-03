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В СНБО рассказали об организации территориальной обороны в случае нападения войск Путина

В СНБО рассказали об организации территориальной обороны в случае нападения войск Путина

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

На случай нападения внешнего врага, наиболее вероятным из которых являются армия РФ, в Украине формируется структура территориальной обороны.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью «Голос Америки».

Ее задачей будет удержание территории страны в случае открытой агрессии врага.

«Как военный я понимаю, что в случае открытой агрессии со стороны России, у нас будет небольшое количество времени, чтобы удержать территорию. Я не сомневаюсь в храбрости украинских воинов, но в контексте техники и вооружения, наш потенциал значительно меньшей. Так, украинская армия может проиграть определенные кампании, но никогда российская армия не сможет победить подготовленный украинский народ», — уверен Кривонос.

По его словам, территориальная оборона Украины будет строиться в несколько этапов. На первом этапе предусматривается создание отрядов общей численностью 80 тысяч человек.

По его словам, разработанный в СНБО законопроект предусматривает создание по одной бригаде на область, а также в Киеве. Через 3−4 года численность отрядов планируют увеличить до 160 тысяч, а затем до 250 тысяч человек.

«Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, которые нуждаются в контроле и защите, а численность Нацгвардии — 54 тысяч, Нацполиции -115 тыс. Речь идет и о ее вовлечении при борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями», — пояснил он.

Кривонос подчеркнул, что важно, чтобы законопроект о территориальной обороне приняли до сентября этого года, иначе в бюджете на 2021 год не будут заложены средства для внедрения первого этапа.

Напомним, обсуждение закона о территориальной обороне Украины началось в СНБО еще в марте 2020 года. Кроме того, в соответствии с концепцией системы территориальной обороны, костяк подразделений будут составлять ветераны войны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предостерегает украинцев о том, что из-за нехватки воды в Крыму в Россия сентябре может вторгнуться в Херсонскую область Украины. Американский военный подчеркнул, что оккупированный РФ Крым очень важен для Москвы, так как оттуда российские корабли с техникой и военными отправляют на войну в Сирию и Ливию.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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