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В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19

В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19
Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

"Губернатор Грег Эббот сегодня издал постановление с требованием для всех жителей Техаса носить маски для лица, (закрывающие) нос и рот, в общественных местах в округах с 20 или более случаями COVID-19 за некоторыми исключениями", - говорится в сообщении на сайте губернатора.

Кроме того сообщается, что губернатор предоставил мэрам и судьям округов возможность вводить ограничения на собрания свыше 10 человек.


"Я настоятельно призываю всех техасцев носить защитную маску в общественных местах не только для собственного здоровья, но и для здоровья своих семей, друзей и всех жителей Техаса", - приводятся на сайте слова Эббота.

# В мире
По материалам: ria.ru

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