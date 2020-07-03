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Василий Рыбин посвятил песню своей девушке: "Эта великолепная девушка всегда в меня верила"

Василий Рыбин посвятил песню своей девушке: "Эта великолепная девушка всегда в меня верила"

21-летний сын солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий Рыбин, обративший на себя внимание прессы известной фамилией и внешним сходством с 40-летним американским актером Джейсоном Момоа, прокладывает собственный путь к славе. Василий поет в группе KODI, являясь ее фронтменом, и сегодня представил в сети новую песню "Ураган". В ней Рыбин поет о любви, а вдохновила его на создание композиции любимая девушка Дарья Алябьева.

Причиной написания этого трека стала моя любимая девочка @daria_al_. Эта великолепная девушка всегда и во всем меня поддерживала, говорила где и что не так, где что изменить или добавить, а главное — всегда в меня верила (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — рассказал историю создания песни Василий.


Василий Рыбин со своей девушкой Дарьей Алябьевой

Представляя новый трек своей группы, он отметил, что это первая за последний год песня KODI.

С Дарьей Василий познакомился в раннем детстве: они ходили в один детский сад. Из-за учебы в разных школах Рыбин и Алябьева не общались некоторое время, а в 14 лет встретились и решили быть вместе. Сейчас пара учится в одном институте — Рыбин осваивает профессию режиссера театральных представлений в Московском государственном институте культуры.


Василий Рыбин



Дарья Алябьева



Виктор Рыбин с дочерью Марией, Тимур Кизяков, Наталья Сенчукова, Василий Рыбин, Дарья Алябьева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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