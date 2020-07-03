Вирусолог рассказал о вероятности повторного введения в России режима ограничений

Вадим Карасев

Ограничительный режим, введенный из-за коронавирусной инфекции, мало кому пришелся по душе в России. Из-за ограничений многие потеряли работу, лишились доходов, не могут выехать за границу или съездить в отпуск к морю.

Не меньше пострадала и экономика страны, а уж некоторые отрасли, так и вовсе оказались в плачевном состоянии. Вирусологи прогнозируют осенью вторую волну эпидемии коронавируса, и все начинают задумываться о том, пойдет ли правительство на повторный режим ограничений, как, например, в Казахстане. Там, из-за ухудшившейся эпидобстановки с 5 июля вводится карантин на две недели, и вполне вероятно, что его продлят на более длительный срок.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что российское правительство вряд ли решит возобновить режим ограничений. Своим мнением эксперт поделился с газетой ВЗГЛЯД.

Профессор отметил, что по его ощущениям ограничительный режим отменили не из-за того, что ситуация с коронавирусом сильно улучшилась. А из-за того, что экономика не выдержит длительного простоя. Кроме того, общие потери от карантинного режима, такие как ухудшение состояния здоровья людей и обстановка с другими инфекционными заболеваниями, говорят о том, что «минусов» у ограничительного режима больше, чем «плюсов».

Поэтому, по мнению профессора, российское правительство вряд ли пойдет на повторный ввод режима самоизоляции. Правда, если ситуация начнет резко ухудшаться и начнется взрывной прирост заболевших, то россиянам все же придется снова сидеть в самоизоляции. Но, вероятнее всего это будет не всеобщий режим, а только в тех регионах, где обстановка будет самой критичной.

Чепурнов также отметил, что в России все-таки наработали некоторый опыт в борьбе с коварной инфекцией. Медикам удалось найти несколько эффективных препаратов, появились хорошие диагностические системы. К другим обнадеживающим факторам профессор отнес то, что почти все врачи переболели коронавирусом, а значит у них есть иммунитет к инфекции. Следовательно, критического недостатка медперсонала, как в начале пандемии, уже не будет.

Завершая свои пояснения, Александр Чепурнов сказал, что во вторую волну COVID-19 Россия войдет более подготовленной, а значит, вполне возможно, что повторного карантинного режима не потребуется.

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