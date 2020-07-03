Власти Крыма разрешили кинотеатрам возобновить работу

Вадим Карасев

Власти Крыма позволили кинотеатрам вновь продолжить свою деятельность. Об этом пишут региональные издания, сообщая о внесённых накануне дополнениях в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Как отмечается в документе, запрет, введённый на организацию массовых мероприятий не относиться к деятельности кинотеатров.

В Министерстве культуры РК отметили, кинотеатры откроют свои двери предположительно с 6 июля. Однако соблюдение обязательных рекомендаций Роспотребнадзора всё ещё необходимо контролировать.

Также в Министерстве уточнили, что театры открывать пока не планируется, так как контролировать соблюдение всех противовирусных норм тяжелее, чем в кинотеатрах.

Напомним, ранее в Правительстве России поднимался вопрос об открытии кинотеатров в стране. На данный момент возобновление их работы отложено до 15 июля.