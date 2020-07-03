Власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений с 3 июля

Вадим Карасев

На совещании по оценке областных мер поддержки граждан и бизнеса глава Дона Василий Голубев заявил о следующем этапе снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Губернатор напомнил, что ранее в области уже было принято несколько решений о снятии ограничений и сейчас, исходя из ситуации, власти региона готовятся принять новые.

Голубев уточнил, что на Дону открыты почти все предприятия и организации. При среднероссийском индексе закрытости экономики в четыре процента, в Ростовской области он составляет 1,7%. Глава области не уточнил, какие ограничения планируется отменить с 3 июля.

С двадцать седьмого июня в регионе можно проводить спортивные мероприятия. С двадцать девятого июня власти разрешили открыться летним площадкам кафе и ресторанов, заработали санатории и детские лагеря, туристические базы, дома отдыха и курортные отели. Парки и зоопарки снова принимают посетителей, пишет «БЛОКНОТ».

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