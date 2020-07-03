Врио руководителя Рособрнадзора назвал количество выпускников в аудиториях на ЕГЭ

Анастасия Иванова

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев назвал количество участников Единого государственного экзамена в аудитории.

«Среднее количество учащихся в аудитории – около 8 человек», – заявил он на пресс-конференции, посвященной старту основного периода ЕГЭ.

Анзор Музаев подчеркнул, что приоритетом остается сохранение здоровья участников экзамена – школьников и организаторов. Соответствующие рекомендации были ранее разосланы во все субъекты Российской Федерации.

Он напомнил, что предполагается максимальное ограничение в участии в аттестационной кампании педагогов старше 65 лет, также рекомендовано создать небольшой резерв из общественных наблюдателей.

Анзор Музаев информировал, что система общественного наблюдения сохранилась в таком же формате, в котором была раньше, – очное и онлайн-наблюдение.

Все наблюдатели прошли подготовку, а также медицинское тестирование.



Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

