Все больше и больше: за сутки в мире выявили свыше 200 тыс. зараженных

Лидия Мартынова

Неумолимо растет число инфицированных коронавирусом в мире. Вчера, 2 июля, было зарегистрировано почти 209 тыс. новых случаев — очередной неутешительный рекорд. Лидеры по приросту все те же: США, Бразилия, Индия. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

В Штатах накануне выявили 57 тыс. зараженных, в Бразилии — почти 48 тыс., в Индии — 18 тыс.

По количеству летальных исходов топ-3 выглядит иначе: Бразилия — 1 277 умерших, Мексика — 741, США — 687.

В мире насчитывается уже 13 стран, где количество зарегистрированных случаев перевалило за 200 тыс.

Всего же на Земле зафиксировано почти 11 млн инфицированных, из них более 6 млн выздоровели и свыше полумиллиона скончались.