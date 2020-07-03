«Вся правда деликатеса»: Чем полезна печень трески? Сколько её можно употреблять?

Анастасия Иванова

О пользе и вреде печени трески многие спорят уже давно. Эта печень высококалорийная и слишком жирная, а значит есть ее можно далеко не всем. Готовят печень по-разному и именно это и является главным критериям, по которому можно определить ее пользу и вред. Давайте разберем, какой способ приготовления печени трески самый полезный.

Пищевая ценность

Для того, чтобы разобрать, насколько продукт полезен или вреден следует, для начала изучить его состав. Пищевая ценность печени трески такая:

Белки 4,2 гр.Жиры 65,7 гр.Углеводы 1,2 гр.Калорийность 613 ккал (на 100 гр).

Треска имеет очень важный компонент, которого обычно не хватает нашему организму это Омега-3. Также в составе есть витамины и минералы необходимые для организма человека это:

Полезные свойства

Витамины А, К, D.Фосфор.Медь.Натрий.Кобальт.Кальций.

Благодаря всем витаминам и минералам, которые взаимодействуют между собой печень трески очень полезна. Самым полезным компонентом печени является рыбий жир именно он оказывает положительное влияние для организма. Самыми главными полезными свойствами печени является то, что она:

Понижает уровень холестерина.Нормализует давление.Укрепляет иммунитет.Улучшает работу головного мозга.Уменьшает риск заболевания сахарным диабетом.Усиливает стенки сосудов.Улучшает зрение.

Еще одним из важных факторов является то, что печень трески нормализует свертываемость крови, что помогает уменьшить вероятность появление тромбов. Печень легко усваивается и улучшает состояние кожи лица и останавливает процесс старения. Все это благодаря витамину А и Е. Именно эти витамины увеличивают процесс регенерации.





Печень трески можно употреблять детям так как им необходим витамин D, который укрепляет кости и суставы. Врачи не раз рекомендовали употреблять печень трески детям получившие переломы любых конечностей.

При умеренном употреблении печень можно есть при похудении или тем, кто старается удержать вес на месте. Она отлично уменьшает чувство голода, и уменьшает процесс появления целлюлита. Еще одним положительным фактором является то, что печень можно есть беременным и кормящим грудным молоком.

Противопоказания:

Печень может не только принести пользу, но и вред для здоровья. Отказаться от печени следует тем, у кого:

Индивидуальная непереносимость.Аллергия.Непереносимость ретинола.Высокая стадия ожирения.Гипотония.Излишек витамина D.

Беременным не стоит переусердствовать с употреблением печени трески, чтобы не нанести вред здоровью. Следует знать, что печень нужно приобретать натуральную и без добавления масла. Масло увеличивает процент калорий и печень становится уже не такой полезной. Выбираете качественный продукт и употребляете его в умеренном количестве, чтобы дать организму высокую долю полезных веществ.