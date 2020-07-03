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Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны

Захарова посоветовала США заняться внутренними проблемами страны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США по поправкам в Конституцию России, посоветовала Вашингтону заняться своими внутренними проблемами.

Соединенные Штаты выразили в четверг обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по поправкам в конституцию, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года, говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Морган Ортагус.

# Политика
По материалам: ria.ru

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