Зеленский намерен отстаивать независимость Нацбанка

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сохранить независимость Национального банка, пообещав отстаивать её. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он накануне провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Как уже сообщало ИА Newstes, украинская гривна в четверг подешевела на фоне заявления об отставке главы Нацбанка. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс гривны в четверг составляет 26,77 гривны за доллар. В среду официальный курс был 26,66 гривны за доллар.

Напомним, председатель Нацбанка Украины Яков Смолий подал в отставку, объяснив это «систематическим политическим давлением» на регулятор. По мнению главы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики и депутат фракции «Слуга народа» Даниила Гетманцева, отставка Смолия может негативно повлиять на отношения Украины с МВФ.