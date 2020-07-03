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Женщина придумала способ примирения с мужем и вызвала зависть к супругу

Женщина придумала способ примирения с мужем и вызвала зависть к супругуФото: Reddit

Мужчина поделился способом примирения, который придумала после ссоры его беременная жена. Он опубликовал на Reddit фотографию записки, которую написала его супруга, и вызвал зависть у других пользователей портала.

«Извини, что иногда во время беременности я веду себя как эмоциональная скотина. Простишь меня? (Выбери да или нет)», — сообщила женщина в примирительной записке мужу. Она разместила листок рядом с тарелкой маффинов и подписала, что десерт предназначен только для тех, кто выберет вариант «да».

В комментариях к снимку некоторые сообщили, что, оказавшись в подобной ситуации, обязательно бы простили жену. «Надеюсь, ты тоже признаешь, что ты не прав, когда скотина — это ты», — написал flt1.

При этом многие пользователи откровенно признались, что немного завидуют мужчине. «Это так мило. Я вот никогда не получаю ни извинений, ни маффинов. Вместо этого моя жена молчит по несколько дней, а потом притворяется, что ничего не было», — пожаловался Jmcstar.

Ранее сообщалось о том, что пользовательница Facebook по имени Шерил Гилберт, случайно узнала, что муж ее обманул, с помощью соцсети. В комментариях под публикацией о том, что из-за медицинской маски можно получить кожную инфекцию, она написала, что ее муж в командировке из-за маски заразился хламидиозом. Женщине сообщили, что эта болезнь передается только половым путем, после чего она удалили комментарий.

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По материалам: lenta.ru

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