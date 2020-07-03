Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Вадим Карасев

По гороскопу наступает время сюрпризов. Астрологи узнали, что приготовили звезды на этой неделе, и готовы поделиться полезными рекомендациями с представительницами разных Знаков Зодиака.

Неделя отмечена влиянием коварного ретро-Меркурия. Если возникнет непреодолимое желание спрятаться от реальности, то это совершенно понятный порыв. Но не стоит ему поддаваться: в любой ситуации у человека найдется достаточно сил, чтобы стремиться к желанному будущему. А поэтому, в первую очередь, берегите свои желания и не забывайте их регулярно обновлять. Планируя что-то новое и отвечая на собственные вопросы, подключайте интеллект, слушайте интуицию, ищите нужную информацию. Этот внутренний процесс очень полезен и в духовном, и в практическом смысле: последняя неделя ретро-Меркурия даст шанс разобраться с самыми разными проблемами, в особенности — с денежными.

Женщина-Овен

Представительниц Овна ожидают сложные дни: ретроградный Меркурий обеспечит сильную турбулентность. Но астрологи советуют не переживать, ведь именно сейчас это не станет проблемой. Планета-покровитель Марс поможет сдержать натиск, открыть в себе огромные возможности и справиться с любыми трудностями. Поэтому женщинам-Овнам стоит усилить уверенность в себе. Впереди их ждет отличная неделя, если они наберутся смелости.

Женщина-Телец

Гибкость и легкость на этой неделе — ключевой момент. Астрологи сообщают, что женщинам-Тельцам, вероятно, не удастся получить в точности то, чего они желают, но будет шанс достичь довольно близкого результата. Важно убедить себя, что достигнутое сейчас — реальная альтернатива желаемому и, возможно, даже более выгодная. Если все сделать правильно, то ближайшие дни поправят положение дел и принесут воодушевление.

Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам звезды советуют отнестись к происходящему, как к игре. Возможности, которые не так давно сулили верный путь к счастью, могут подвести, а те, что казались пустой тратой времени, напротив, окажутся тем, что нужно для успеха. Под влиянием ретроградного Меркурия опасно чему-то безоговорочно доверять, но можно получить от новой игры выгоду: главное — не втягиваться в нее серьезно и не ставить многое на кон. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть особенно осмотрительными в среду и четверг: в эти дни иллюзии грозят быть особенно яркими.

Женщина-Рак

Дверь, захлопнувшаяся перед женщинами-Раками в начале ретроградного движения Меркурия, по-прежнему кажется закрытой, но, по словам астрологов, это не больше, чем мираж. Да, расстаться со своими иллюзиями будет непросто, но есть реальный шанс избавиться от негативных установок и провоцирующих их проблем. На этой неделе в руках Раков окажутся и инициатива, и нужные возможности, несмотря на ощущение, что дело обстоит ровно наоборот. Это говорит о том, что если женщины этого Знака решат попытать свое счастье, то успех им почти гарантирован.

Женщина-Лев

По гороскопу на этой неделе у Львиц наступит время решительных действий, особенно в сфере профессии и финансов. Характерные способности и таланты помогут справиться со всеми поставленными задачами, а космическая поддержка звезд поможет продвинуться в личных и профессиональных делах. Главное, обеспечить себе хорошую поддержку и заранее подготовиться к рывку: лучше потратить чуть больше времени на сборы, чем потерять все в одночасье из-за поспешных решений.

Женщина-Дева

Проблемы в личной жизни и на работе, образовавшиеся по вине ретроградного Меркурия, вероятно, дадут о себе знать с новой силой — но на этой неделе справиться с ними будет намного легче. Прежде всего, потому, что Девы уже с ними сталкивались и знают, как нужно действовать. Во-вторых, астрологи напоминают, что происходящее сейчас — всего лишь временный возврат к прошлому, со всеми вытекающими последствиями. Решение, найденное тогда, сработает и сейчас — главное, действовать чуть тверже обычного.

Женщина-Весы

Женщины-Весы на этой неделе почувствуют себя сильными и всемогущими и с удовольствием примут не только возможности, но и вызовы судьбы. Но даже если все вокруг настраивает на решительные перемены, не стоит забывать, что сейчас можно позволить себе беззаботно наслаждаться жизнью. Благодаря включению покровительницы Венеры, представительниц этого Знака ждет время захватывающих событий, но счастье постучит в двери лишь к тем, у кого на сердце легко и свободно.

Женщина-Скорпион

На этой неделе астрологи советуют женщинам-Скорпионам не отступать от своих решений, даже если что-то пойдет не по плану. Не стоит давать задний ход: добиться желаемого получится лишь у тех, кто сможет пробиться через препятствия. Кроме того, ретроградный Меркурий подарит возможность переиграть ходы, сделанные ранее, без каких-либо отступных. И это не шутка или розыгрыш, а реальный шанс, который предложит Скорпионам судьба.

Женщина-Стрелец

Представительницы Стрельца столкнутся с неприятными чувствами: им неожиданно может показаться, что жизнь разбилась вдребезги и разлетелась на мелкие осколки. Отчасти это будет правдой, но не стоит переживать: все к лучшему. Перед женщинами-Стрельцами откроются новые перспективы и шансы собрать из разрушившихся кирпичиков что-то новое. К концу недели у самых стойких уже начнут обрисовываться контуры новой жизни, поэтому если в планах изменить свою судьбу и внести изменения в жизненный план, лучше заняться этим в начале недели.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога астрологи советуют представить, что пришлось срочно уезжать куда-то, перебираться на новое место, а с собой можно захватить лишь некоторые вещи, некоторых людей и определенные цели. В ближайшие 7 дней в жизни сложится похожая ситуация, когда придется выбирать, что достойно внимания, а что только отнимает драгоценное время и силы. Но не стоит принимать судьбоносные решения в одиночку: важно прислушаться не только к голосу сердца, но и к советам близких людей.

Женщина-Водолей

С 6 по 12 июля ретро-Меркурий не только заставит вспомнить о прошлом, но и потребует задуматься об отдаленном будущем. Разумеется, будет полно и других дел, но важно найти время на ревизию приоритетов и постановку новых планов. Астрологи настоятельно рекомендуют расчистить плацдарм для новых идей, свежих струй вдохновения и возможностей. На этой неделе счастье женщин-Водолеев зависит от умения быть в тени, проницательности и знания суровых законов Вселенной.

Женщина-Рыбы

Эту неделю Марс пробудет в созвездии Рыб, а значит, для продвижения вперед потребуется не только инициатива, но и самодисциплина, уверенность в себе и высокая мотивация. Это не самое удачное время для того, чтобы жить по инерции — плыть без руля и ветрил, расслабляться и получить удовольствие от происходящего. Стечение обстоятельств потребует напора, возвращения к прошлым забытым, но очень амбициозным целям. Безусловно, сложно будет идти против всех, но цена такого приключения — будущее счастье, ради которого стоит пренебречь комфортом.