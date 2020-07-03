Жириновский объяснил свои слова о дебильном населении Урала

Вадим Карасев

Владимир ЖириновскийФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заявление о тупом и дебильном населении Урала затрагивало не всех жителей региона, а отдельных индивидуумов. Так свои слова объяснил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с «Комсомольской правдой».

Политик сказал, что 20 лет назад он «неудачно обмолвился, что есть на Урале некое влияние руд, металлов». «И это, может быть, влияет на характер людей, которые там живут», — добавил он.

По мнению Жириновского, у некоторых жителей Урала «есть упорство, до такого, что лучше пусть все рухнет». В качестве примера он привел первого президента России Бориса Ельцина и опального схиигумена Сергия.

В январе 2012 года «Комсомольская правда» разместила на своем сайте фрагмент интервью Жириновского каналу «Совершенно секретно». В нем лидер ЛДПР заявил, что неспособность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина эффективно управлять страной объясняется их происхождением. В частности, по мнению парламентария, на Урале «вообще тупое население». «Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга — это страшное. Это население дебильное. Оно, может быть, здоровое, но если взять его по интеллекту, то он тупой до упора», — сказал Жириновский, отметив, что делать такие выводы ему позволяет многолетний опыт путешествий по стране.

Позже заявление лидера ЛДПР послужило поводом для иска о защите чести и достоинства: в суд на Жириновского подал гендиректор ООО «СБ-Ресурс» Алексей Реутов. Однако судья отказался удовлетворить требования истца.