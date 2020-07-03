Жириновский оценил идею Миронова провести досрочные выборы в Госдуму

Алексей Вольцев

Досрочные выборы в Госдуму или переназначение правительства можно провести, если будет соответствующая позиция премьер-министра и президента РФ, но прямого указания на это в принятых поправках к конституции нет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека".