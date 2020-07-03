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Жители Саудовской Аравии кинулись скупать в магазинах все

Жители Саудовской Аравии кинулись скупать в магазинах всеФото: Ahmed Yosri / Reuters

Жители Саудовской Аравии в преддверии троекратного повышения НДС кинулись покупать в магазинах все нескоропортящиеся товары, пишет CNBC. Случившееся сравнивают с «Черной пятницей».

Граждане и резиденты королевства опасаются роста цен после того, как с 1 июля НДС вырос в три раза — с 5 до 15 процентов. О повышении было объявлено в мае.

Ажиотажный спрос в конце июня обеспечил многим магазинам сильное перевыполнение планов по выручке. Один из опрошенных изданием жителей страны пересказал слова продавца автосалона о том, что в июне было продано больше машин, нежели за предыдущие пять месяцев.

Резкое повышение НДС вызвано необходимостью пополнить бюджет, доходы которого существенно уменьшились из-за спада в мировой экономике и падения цен на нефть. Власти были вынуждены отказаться от части проектов в рамках программы развития «Видение 2030».

Некоторые очевидцы сравнивают очереди в магазинах с ежегодной акцией «Черная пятница», когда торговые сети по всему миру предоставляют крупные скидки покупателям.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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