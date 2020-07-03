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Жительницу Краснодара лишили выплат на ребенка-инвалида из-за блога в интернете

Жительницу Краснодара лишили выплат на ребенка-инвалида из-за блога в интернете

Жительница Краснодара Станислава Войцеховская лишилась пособия из Пенсионного фонда, которое она получала на ребенка-инвалида, за ведение блога в интернете. За три месяца ее прибыль от рекламы составила 8 тыс. рублей. В ПФР женщине объяснили, что по закону получать пособие могут только неработающие родители детей-инвалидов.

Станислава одна воспитывает шестилетнего сына, которому поставлен диагноз аутизм. До мая этого года она получала пособие на ребенка в размере 10 тыс. рублей, но затем выплаты прекратились. Дело в том, что с 2019 года Станислава вела свой канал на платформе Яндекс.Дзен, где рассказывала о личном опыте воспитания и методике занятий с сыном. В феврале 2020 года ей удалось монетизировать свой блог. Информация о заработке поступила в налоговую службу и Пенсионный фонд. В результате с мая выплаты на ребенка приостановились, также Станиславе предложили вернуть образовавшуюся переплату за прошлые месяцы.

Сейчас женщина отключила в блоге монетизацию, однако она не может предоставить никакого документа о прекращении трудовой деятельности, поскольку не заключала договор. Узнав об этой истории, пользователи Сети собрали для Станиславы 147 тыс. рублей, которые она сможет потратить на реабилитацию сына.

Блогер не хочет мириться с такой ситуацией. 12 июня она написала петицию с просьбой не лишать пособия родителей детей-инвалидов за источники дохода, которые не превышают один МРОТ.

Такая ситуация не единственная, даже за разовый доход в 1000 рублей можно лишиться права на получение пособия от государства. Член Общественной палаты Ирина Волынец направила в Госдуму проект закона, который содержит предложения, защищающие интересы родителей детей-инвалидов.

«Доход до одного МРОТ очень маленький, но для родителей особенных детей эти деньги не лишние. Многие реабилитации не входят в полис ОМС, и родителям приходится оплачивать их самим», — цитирует Волынец RT.

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По материалам: u-f.ru

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