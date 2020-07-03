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Зов природы: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год

Зов природы: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год

Природа — неиссякаемый источник энергии и силы для нас, поэтому важно уметь правильно им пользоваться. Летом природа особенно хороша, ведь мы познаем ее на чувственном уровне. Есть 5 способов наполниться силами так, чтобы энергии хватило на весь следующий год.


Природа — это питательная сила для души и тела. Мы получаем колоссальную подпитку от нее, даже когда общаемся с ней в своем воображении. И все же прямая встреча с силами природы тет-а-тет полезнее любых духовных практик: звуки, краски, запахи, щебет птиц, шелест травы, шум моря — эти внутренние переживания насыщают весь организм, каждую его клетку, оставляя в душе ни с чем несравнимые впечатления. Это опыт восстановления сил, который нужен как взрослым, так и детям.

1. Заземляйтесь. Установить прочную связь с силами природы поможет хороший тренинг: уехав за город, побродите по земле и прислушайтесь к своим чувствам. Замрите там, где вам хочется постоять подольше, и прислушайтесь к звучанию ветра и листвы, к журчанию реки, почувствуйте запахи — это и есть заземление. На этом этапе важно плотно прижаться к земле, ощутить твердую почву под ногами. Постарайтесь пропустить энергию земли через себя, задержать ее в себе, наполниться ей. Если позволяет погода и место, можно выполнить это упражнение босиком, так контакт будет намного плотнее.

2. Созерцайте. Особенный эффект и полное расслабление человеку дарит наблюдение за небом, усыпанным звездами. Лягте на плед или траву и вглядитесь в ночное небо, станьте ближе к природе и почувствуете связь со Вселенной. Всего несколько минут, и воображение заиграет новыми красками, переместит вас в новый мир и напомнит о том, что природа не только снаружи, но и внутри нас. Это легкое упражнение дарит заряд сил и помогает лучше узнать себя: заглянуть внутрь себя, понять чаяния и мечты, о которых обычно не думаешь.


3. Растворяйтесь в звуках воды. Мы почти на 80 % состоим из воды, поэтому шум волн успокаивает, нейтрализует негатив и позволяет погрузиться в медитативное состояние. Вы можете сесть на берегу любого водоема и прислушаться к звукам. Даже на уровне ощущений вода очищает от негатива, ментальных блоков и помогает полностью проникнуться силой природы.


4. Пообщайтесь с деревом. Эта простая практика подходит для тех, кто любит лес и прогулки по нему. Прислоните руки к коре дерева, отдайтесь ощущениям, а затем, как только появится небольшое покалывание, плавно уберите их. Затем обхватите дерево руками, ощутите его силу и мощь — и опять плавно уберите руки. Таким образом у вас получится установить тесную связь с деревом и набраться от него сил.

5. Погладьте животных. Для детей нет ничего более приятного, чем мягкая шерстка животного. Для малышей тесный контакт с животными очень полезен, так как способствует более теплым и доверительным отношениям с миром и людьми. Взрослым общение с братьями меньшими помогает снять внутреннее напряжение, почувствовать себя единым целым с природой и научиться доверять себе и своим чувствам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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