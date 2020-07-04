11 истин, которые нужно принять, чтобы жить полной жизнью

Вадим Карасев

Существуют простые истины, которые необходимо принять для того, чтобы начать жить полной жизнью и добиваться своего гораздо быстрее. Это простые постулаты, которые приведут вас к счастью.

Существует семь признаков того, что вы не живете полной жизнью, а идете против своего предназначения и счастья. Если это действительно так, то стоит обратить внимание на одиннадцать простых истин, о которых пойдет речь далее. Они подскажут выход из сложной ситуации.

Неудачи нормальны

Не бывает так, чтобы человек был всегда успешен и никогда не переживал проблем. Иногда хочется просто взять и сдаться, но в такие периоды важно продолжить свой путь. Конечный результат не так важен, как умение подниматься на ноги и выходить из очень сложных ситуаций.

Даже самые близкие люди могут нас обижать

Нельзя возлагать слишком много надежд на близких людей. Они всегда имеют свои принципы, задачи и цели, которые могут отличаться от наших. Нужно научиться не только принимать что-то, но и отдавать вещи и время, не ожидая за это добра в ответ.

Нужно научиться отпускать

Жить полной жизнью без умения прощать и забывать о проблемах не получиться. Многие люди и события лишь временны в нашей жизни. Несмотря на это, будут и те, кто обязательно вернется. Это и есть самые близкие нам люди, которые действительно нас любят и дорожат нами.

Не нужно слепо соглашаться со всем

Вам не нужно следовать за модой, стереотипами. Порой мы идем против течения, что требует мужества и смелости. Истинное счастье и успех — это конечная точка такого путешествия, ведь если двигаться только по течению, ничего полезного в вашей жизни происходить не будет.

Всё проходит — и хорошее, и плохое

Когда в жизни все плохо, стоит сохранять оптимизм, потому что всё плохое когда-нибудь заканчивается. Рано или поздно ваша жизнь изменится. Нужно лишь верить и пытаться идти к этому.

Нельзя сравнивать себя с окружающими

Это самое бессмысленное занятие из всех возможных. Дело в том, что не бывает две идентичные жизни, два идентичных характера и судьбы. Если ситуации похожи, не стоит думать, что битва этого человека похожа на вашу. Нужно заниматься своими любимыми делами и не осуждать окружающих за иное мнение.

Развитие не начнется, если бездействовать

Многие люди ждут у моря погоды, пытаясь как-то надеяться на лучший исход, но под лежачий камень вода не затечет. Если бездействовать, ничего не будет происходить. Лишь те, кто прилагают какие-то усилия, получают на выходе полезный результат. Это касается всех сфер жизни в одинаковой степени.

Никто не подскажет вам верный путь

Вы сможете найти его только сами. Будут те, кто даст верный совет, но таких людей крайне немного. Даже самые мудрые личности не смогут понять нас так, как мы сами. Порой нужно полагаться лишь на свой опыт и на свою интуицию. Усилить ее помогут пять простых упражнений.

Мы всегда получаем то, что заслуживаем

Вселенная очень добра к нам и всегда созидательна. Если человек заслуживает счастья, он его получит. Именно поэтому нужно стараться делать добрые дела и совершать добрые поступки. Поговорка «что посеешь, то и пожнешь» как нельзя лучше отражает эту простую истину. Если вам хочется получать добро, то излучайте его в окружающий вас мир.

Чужое мнение может сделать нас несчастными

Пусть чужие слова будут не более чем информацией, потому что нельзя принимать за истину всё, о чем говорят окружающие. Нужно дорожить теми, кто не навязывает своего мнения, не указывает, что делать, а лишь дает советы, когда мы того просим.

Новое не придет в жизнь, пока в ней есть старое

До тех пор, пока наши ценности не изменятся, окружающий мир останется неизменным. То же самое касается любви — пока мы привязаны к токсичному человеку, мы не найдем любовь. Пока у нас есть одни убеждения, мы не сможем принять на вооружение другие.