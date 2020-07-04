Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП

Алексей Вольцев

Актёр Михаил Ефремов со дня смертельной аварии на Смоленской площади в центре Москвы ничего не помнит, поскольку был сильно пьян. Об этом RT рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Накануне Пашаев сообщил в эфире телеканала «Москва-24», что Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП 8 июня. Пояснять свои слова он не стал, отметив, что актёр «преступление не совершал», а готовность платить в самом начале он выразил, поскольку в происшествии участвовала его машина.

Последнее заявление адвоката вызвало широкий резонанс. Так, главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн, комментируя «Парламентской газете» отказ Ефремова признать вину в аварии, предположил, что защита попробует списать произошедшее на техническую неисправность автомобиля.

Пашаев версии о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра отверг, сославшись на то, что только адвокат в курсе тактики.

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал он, отвечая на вопрос, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё. Вместе с тем защитник отказался говорить, был ли в салоне автомобиля другие люди. Он подчеркнул, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого предположительно находился Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого в последствии скончался. В столичном главке МВД заявили, что актёр был в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли наркотики.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.