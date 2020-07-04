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Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым

Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с ЕфремовымФото: Илья Питалев / РИА Новости

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский рассказал о ходе расследования в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что на следующей неделе приступит к ознакомлению с материалами дела. По его словам, это уже завершающая стадия. Добровинский добавил, что иски о компенсации вреда потерпевшие заявят уже в суде, а не на стадии следствия.

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что также скоро ознакомится с материалами дела. Он отказался раскрывать подробности, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Ранее стало известно, что во время суда юристы постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает Ефремов. Отмечалось, что юристы планируют сказать, что у артиста случился припадок перед аварией. Адвокат Эльман Пашаев назвал эти версии глупостью и полнейшим бредом.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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