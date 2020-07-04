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Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварии

Адвокат сына Захарова объяснил непризнание Ефремовым вины в аварииФото: РИА Новости

Защита сына Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отреагировала на заявление артиста о своей невиновности. Об этом пишет «Москва 24».

Адвокат сына погибшего Сергей Аверцев напомнил, что ранее Ефремов признавал вину. «Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами», — объяснил он, добавив, что защита будет анализировать эти показания и добиваться правды.

Ранее в пятницу, 3 июля, Ефремов заявил о непризнании вины в смертельном ДТП. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер это преступление не совершал, а его фразу о готовности «платить» он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснения адвокат давать пока отказался.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отметил, что «люди говорят то, что они хотят говорить», и предположил, что защита Ефремова выбрала «тактику», и что «мы что-нибудь еще услышим интересное».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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