Безоперационная пластика носа: эксперты рассказывают о плюсах и минусах процедуры

Вадим Карасев

Раньше те, кто хотел изменить форму носа, шли прямиком в кабинет хирурга. Других вариантов не было. Однако с некоторых пор врачи-косметологи научились использовать инъекционные препараты (например, гели на основе гиалуроновой кислоты), чтобы подкорректировать профиль менее чем за 15 минут. Узнали у экспертов все тонкости безоперационной ринопластики.

Изобретателем методики безоперационной ринопластики считается американский косметолог Александр Ривкин (он провел такую процедуру еще в 2002 году), хотя сотни пластических хирургов и дерматологов теперь предлагают эту услугу по всему миру. Фотографии "до и после" настолько невероятны, что многие думают, будто изменить форму носа можно хоть в обеденный перерыв. Однако все не так просто.





Как это работает?

Большинство филлеров дают временный эффект (от трех месяцев до двух лет, в зависимости от выбранного типа препарата).

Многие не понимают, зачем делать инъекции, если результат мимолетен. Например, Volumema держится полтора года. Как только препарат растворяется, многие переходят на Bellafill (инъекции на основе коллагена, обычно используемые для лечения шрамов от угревой сыпи). Эффект после его введения сохраняется годами, — отмечает Александр Ривкин.

Методы коррекции

Инъекции ботулотоксина

У людей с развитой носовой мышцей кончик носа обычно опускается вниз (так называемый "висячий" нос). Ботулотоксин расслабляет мимическую мускулатуру и блокирует появление морщин. Современные составы препарата практически безопасны, но есть индивидуальные противопоказания.





Если наблюдается опущение кончика носа при улыбке или разговоре, лучше будет ввести ботулотоксин в мышцу, поднимающую верхнюю губу, и крыло носа,

— комментирует заведующая anti-age-отделением клиники LazerJazz, тренер Aptos, врач — дерматолог-косметолог Марина Миусова.

Плюсы: после процедуры нет реабилитации, практически нет противопоказаний. А в результате коррекция получается очень деликатная.

Минусы: невозможно кардинально скорректировать форму носа.

Инъекции филлеров

При низкой спинке носа и переносице более эффективным и простым способом скорректировать форму являются инъекции филлеров.





Хотя инъекции менее травматичны (не то что хирургическая коррекция!), после введения филлера его объем уменьшается из-за биодеградации, поэтому для поддержания эффекта необходимо периодически повторять процедуру, — говорит эксперт.

Плюсы: малотравматично, быстро, эффективно при низкой переносице и спинке носа.

Минусы: с их помощью нельзя сделать кончик острее, приподнять его, избавиться от горбинки и сузить широкий нос. Также нужно повторять процедуру примерно раз в год, чтобы поддерживать эффект.

В зоне носа сложное кровообращение, поэтому ошибка врача в ходе инъекции чревата отеками, ишемическими очагами на коже и тромбозом сосудов, питающих лобную часть лица и сам нос.

Нитевая коррекция

В последнее время большую популярность получили методы коррекции носа нитями. С их помощью можно значительно скорректировать форму носа: приподнять кончик и сделать его острее, выровнять асимметрию, сгладить горбинку, можно даже визуально укоротить нос. Но и у этого метода есть свои границы возможного — нельзя сузить крылья носа и убрать горбинку полностью.





Плюсы: процедура быстрая, эффективная и безопасная, результат сохраняется долго.

Минусы: есть реабилитация, могут появиться синяки и отечность.

Липолитики

Эти препараты устраняют подкожно-жировую клетчатку и межклеточную жидкость — именно их избыток придает носу массивный вид.





Плюсы: помогут уменьшить нос.

Минусы: воздействие липолитиков может распространиться на хрящевую структуру и дистрофировать "каркас" носа. Исправлять такие последствия придется хирургическим путем.

Гормональные препараты

Они разрушают подкожный жир, затрагивая хрящ и перегородку, чем позволяют сузить объем спинки, уменьшить объем хрящевой части и кончика.

Плюс: перманентный результат.

Минусы: увы, предугадать точный результат крайне непросто. Неконтролируемые метаморфозы могут обернуться размягчением хряща и закупоркой сосудов с последующей ишемией, которая проявляется белесыми пятнами в местах инъекций.

Реабилитация

Если бы существовала шкала боли, то ботокс был бы в самом низу (вы едва чувствуете уколы), инъекции в щеку располагались бы ближе к вершине. Инъекции в губы — где-то посередине. А безоперационная пластика носа? Все эксперты говорят, что это почти безболезненно. Но некоторые пациенты все равно предпочитают использовать местный анестетик, чтобы обезболить область. Впрочем, помогает даже обычный лед.

Риски

Плюсы безоперационной пластики очевидны: "новый" нос без наркоза и скальпеля, быстрая реабилитация и сравнительно низкая стоимость. Но даже безопасные, на первый взгляд, методики имеют минусы. Все инъекции — это риск. Могут появиться отеки, кровоподтеки и кровотечение. Нос — это особенно деликатная область лица.

Процедуры в области носа считаются самыми опасными, потому что кровоснабжение носа довольно слабое. Это не та процедура, которую можно делать "по акции". Прежде чем решиться на безоперационную ринопластику, нужно убедиться в компетентности врача и попросить предупредить обо всех потенциальных рисках, — отмечает эксперт.





Пластические же хирурги чаще всего выступают против такого рода коррекции. Они уверены, что настоящую ринопластику нельзя провести без операции — хирургического изменения структур носа, работы с костными и хрящевыми тканями, слизистой. А такими вещами косметологи заниматься, по их мнению, не могут: необходимы хирургические навыки и знания лор-врача.

Лично я не провожу такую процедуру отдельно, но в исключительных ситуациях могу использовать уже после проведенного хирургического вмешательства в качестве вспомогательного инструмента. Например, провели ринопластику, но спинка просела, стала немного вогнутой. В таком случае можно ввести небольшую часть препарата и таким образом поднять ее. Когда препарат рассосется, на том месте уже образуется собственная соединительная ткань и спинка сама встанет как надо. То есть в данном случае филлер играет роль временного фиксатора, но не более, — объясняет свою позицию Отари Гогиберидзе, ведущий пластический хирург клиники "Время Красоты".

Как считает эксперт, на регулярной основе корректировать форму носа инъекционными препаратами не стоит.

Постоянная травматизация тканей может привести к появлению рубцов. Но, увы, зачастую так и случается: пациент изменяет форму носа с помощью филлеров, а через несколько месяцев все рассасывается и неизбежно требуется коррекция, — говорит Отари Гогиберидзе.

Самое опасное, по мнению хирурга, когда вкалывают не препараты на основе гиалуроновой кислоты, а нерассасывающиеся биополимеры. Это может спровоцировать истончение тканей, некроз и деформацию носа. И в итоге все равно придется идти к пластическому хирургу, чтобы исправлять ситуацию. Только работать с этим будет, безусловно, сложнее, чем с "нетронутым" носом.





С предыдущим экспертом согласен и пластический хирург Дмитрий Скворцов, обладатель премии "Хрустальный Лотос — 2019" в номинации "Лучший пластический хирург по ринопластике".

Для коррекции небольших дефектов инъекционные методики уместны, но спрогнозировать и обеспечить стойкий естественный результат под силу только пластическому хирургу. Есть так называемая "сохраняющая ринопластика" и, в частности, малотравматичная ультразвуковая коррекция носа при помощи пьезотома. Объем, ход и подходящую методику коррекции подробно определяйте на консультации с квалифицированным и опытным специалистом, — говорит он.

Стоимость

Средняя стоимость ринопластики в России составляет 250 тысяч рублей. Безоперационная ринопластика с использованием геля Voluma обойдется в 60 тысяч рублей в год. Нельзя сказать, что процедура экономит деньги, зато проводится без общего наркоза и не имеет необратимых изменений.



