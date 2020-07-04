Бизнесу субсидируют затраты на соблюдение требованиий Роспотребнадзора

Влада Некрасова

В России около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. Ее размер составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника организации, согласно численности на май этого года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи таких субсидий. По информации пресс-службы кабмина, заявку на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет налогоплательщика. Как сообщало ИА Newstes, на дополнительные выплаты правительство России уже выделило 20 миллиардов рублей. Субсидия будет доступна компаниям, в которых занято около 1,8 миллиона человек.

«У организации, которая претендует на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, которая превышает три тысячи рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства», — пояснили в пресс-службе.

Следует отметить, что на субсидию могут претендовать те, кто ведет бизнес гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО. Необходимость материальной поддержки возникла в связи с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Согласно требованиям безопасности, предприятия, работающие с клиентами, должны обеспечить сотрудников масками и перчатками, измерять им температуру и принять меры для соблюдения социальной дистанции.