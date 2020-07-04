Боевики "ДНР" начали кампанию по запугиванию молодежи, собирающейся учиться в Украине (видео)

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Решение украинских властей расширить возможности для абитуриентов с оккупированных территорий повлияло на ситуацию на неподконтрольных территориях. Оккупанты пугают выпускников школ ОРДЛО, которые хотят получить образование в украинских учебных заведениях, жесткими задержаниями и давлением на родственников.

Так называемые «ДНР» и «ЛНР» боится потерять свое пророссийское влияние на молодежь, которая не хочет жить в «республиках» и получать вместо дипломов никем не признанные бумажки.

Перекрытие пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе отчасти связано с тем, чтобы выпускники с оккупированных территорий не смогли выехать на сессию ВНО.

Кроме того, по местным телеканалам постоянно рассказывают «о зверствах СБУ», которые обвинят детей в сепаратизме и будут давить на их родственников. По словам так называемого командующего «ДНР» Басурина, поступление в украинские вузы жителей ОРДЛО курирует непосредственно СБУ. Басурин рассказал, что сотрудники, которые ведут программу «Тебя ждут дома», специально выманивают жителей ОРДЛО на украинскую территорию, чтобы потом обвинить их в преступлениях против Украины.

Оккупационные власти делают все, чтобы запугать детей, которые хотят жить в нормальной стране и не дать им возможности покинуть «республики».

Напомним, если ранее выпускников из ОРДЛО принимали в уполномоченные вузы, то теперь это распространяется на все высшие учебные заведения Украины. Будет устанавливаться специальная квота на абитуриентов из ОРДЛО.

Кроме того, выпускники из ОРДЛО могут поступать в вуз без сдачи ВНО, исключительно по результатам вступительных экзаменов. Кроме выпускников с оккупированных территорий, льготное поступление в вузы распространяется и на тех, кто приехал из населенных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе.

Отметим, принятие этого закона в Раде сопровождалось потасовками — оппозиция требовала аналогичных льгот для детей участников АТО/ООС.

Решение расширить возможности для поступления в украинские ВУЗы абитуриентов из ОРДЛО призвано улучшить отношение к Украине со стороны молодых людей, которые выросли после 2014 года. Так считает журналист-переселенец Денис Казанский.