Бывший директор «Уральских пельменей» назвал причину своего скандального ухода
Бывший руководитель юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский назвал причину своего скандального ухода из шоу. Его слова опубликованы на сайте издания «Телепрограмма».
По словам экс-директора, ему пришлось покинуть коллектив из-за неадекватного поведения коллег и текущего руководителя «Уральских пельменей» — Евгения Орлова. «Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — подчеркнул Нетиевский в разговоре с журналистами.
Отмечается, что Нетиевский по-прежнему является соучредителем компании и владеет долей в десять процентов, а также правами на товарные знаки «Уральские пельмени» совместно с остальными участниками группы.
Нетиевский считает, что Орлов мстит из-за затаенной обиды. «Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы, — пояснил экс-директор. — Он начал мстить. Поссорил коллектив с продакшн-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают. А он на связи со всеми контрагентами и сможет производить дешевле, авторам и актерам обещал платить больше!»
В июле Орлов заявил, что Нетиевский не сам ушел из «Уральских пельменей» — его выгнали другие юмористы общим решением. Он также заверил, что именно Нетиевский не хочет мирового соглашения между ними.
Ранее Нетиевский рассказал, что с новым руководителем проект перешел к рейдерской тактике решения споров. По его словам, иски в судах стали черным пиаром для коллектива, что ударило по имиджу шоу. Орлова он называл «продавцом оружия», который «очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом».
Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.