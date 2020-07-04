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Бывший директор «Уральских пельменей» назвал причину своего скандального ухода

Бывший директор «Уральских пельменей» назвал причину своего скандального уходаСергей НетиевскийФото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Бывший руководитель юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский назвал причину своего скандального ухода из шоу. Его слова опубликованы на сайте издания «Телепрограмма».

По словам экс-директора, ему пришлось покинуть коллектив из-за неадекватного поведения коллег и текущего руководителя «Уральских пельменей» — Евгения Орлова. «Когда в 2015 году я оставил шоу, была надежда на цивилизованный развод. У коллектива остался раскрученный бренд, созданное телевизионное шоу и большие перспективы, но дальше начался беспредел», — подчеркнул Нетиевский в разговоре с журналистами.

Отмечается, что Нетиевский по-прежнему является соучредителем компании и владеет долей в десять процентов, а также правами на товарные знаки «Уральские пельмени» совместно с остальными участниками группы.

Нетиевский считает, что Орлов мстит из-за затаенной обиды. «Мотив Орлова в том, что он мой бывший сотрудник, которому летом 2015 года заслуженно не выплатили бонусы, — пояснил экс-директор. — Он начал мстить. Поссорил коллектив с продакшн-компанией, сказав, что продюсеры слишком много получают. А он на связи со всеми контрагентами и сможет производить дешевле, авторам и актерам обещал платить больше!»

В июле Орлов заявил, что Нетиевский не сам ушел из «Уральских пельменей» — его выгнали другие юмористы общим решением. Он также заверил, что именно Нетиевский не хочет мирового соглашения между ними.

Ранее Нетиевский рассказал, что с новым руководителем проект перешел к рейдерской тактике решения споров. По его словам, иски в судах стали черным пиаром для коллектива, что ударило по имиджу шоу. Орлова он называл «продавцом оружия», который «очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом».

Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.

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По материалам: lenta.ru

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