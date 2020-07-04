Цена на бензин в России опять побила рекорд

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Цена на бензин марки АИ-95 в России опять побила рекорд. Во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 3 июля, цена достигла 59,6 тысячи рублей за тонну. Это, указывает ТАСС, стало четвертым рекордом за неделю.

Новая цена оказалась на два процента выше предыдущего значения. По мнению экспертов, взрывной рост связан с дефицитом АИ-95 на рынке и спросом со стороны трейдеров и заправочных станций.

Российские власти подчеркивают, что рост оптовых цен не отразится на розничных.

Например, глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян уверен, что котировки скоро стабилизируются. Он призывает не переживать насчет роста цен и подчеркивает, что предложение бензина на бирже скоро догонит спрос. Что касается цен в рознице, то они, по словам Ханяна, растут в пределах инфляции.