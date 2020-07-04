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Черногорские военные поддержали Сербскую православную церковь

Черногорские военные поддержали Сербскую православную церковь

Вслед за черногорскими адвокатами подписи в поддержку верующих и прихожан Сербской православной церкви начали собирать и военнослужащие Черногории. Как сообщает газета «Вечерние новости», сто двадцать солдат и офицеров черногорской армии подписались под воззванием в поддержку СПЦ.

Издание полностью передает текст открытого письма:

«Мы, ниже упомянутые профессиональные военнослужащие и отставные военные армии Черногории, выражаем полную поддержку Сербской православной церкви в Черногории в сохранении исторической, канонической преемственности, ее суверенного права на собственность и неприкосновенность духовенства. Мы осуждаем все формы дискриминации, выборочное применение закона, преследование, правовое и физическое насилие над неприкосновенностью всех наших святынь, все виды издевательств над верующими. Мы выступаем за равную свободу вероисповедания для всех конфессий без вмешательства исполнительных органов власти в религиозную жизнь, что не подобает нормам светского государства и цивилизационным ценностям».

Авторы письма сообщают, что не все действующие военнослужащие и отставники оповещены о начале сбора подписей в поддержку СПЦ от лица Вооруженных сил Черногории. Сербские и черногорские СМИ публикуют текст письма с контактным адресом электронной почты, чтобы заинтересованные лица могли поддержать инициативу.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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