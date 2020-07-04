Число жертв коронавируса в Киеве достигло 114 человек

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве за минувшие сутки, 3 июля, коронавирусную инфекцию подтвердили у 118 жителей столицы, двое больных скончались. Таким образом, общее количество жертв болезни достигло 114.

Среди новых инфицированных в Киеве — 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчин в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек 4−15 лет и 4 мальчика 2−9 лет.

Также заболели еще 9 медиков.

В разрезе районов Киева наибольшее количество новых пациентов появилось в Днепровском (21), Шевченковском (17) и в Голосеевском районах (16).

Инфографика Киевской городской администрации

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов констатировал высокую (до 44%) заполненность больниц для лечения коронавирусных пациентов в Киеве.