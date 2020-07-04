«Чистая линия» назвала свою радугу просто разноцветным мороженым

Вадим Карасев

Вице-президент группы компаний «Чистая Линия» Армен Бениаминов сказал, что окраска их мороженого «Радуга» не имеет отношения к символике сексуальных меньшинств.

Недавно глава общественного движения «Союз женщин России» Екатерина Лахова заявила, что цвет мороженого «Чистой линии» может быть косвенной пропагандой флага сексменьшинств, на которую смотрят дети, и обратилась с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече.

Армен Бениаминов сообщил, что на предприятии мнение активистки не считают оскорбительным, но никакой связи между мороженым и символикой ЛГБТ сообщества не видят.

Он обратил внимание, что продукт «Чистой линии» окрашен всего в четыре цвета, тогда как на флаге ЛГБТ сообщества их гораздо больше.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что любой контроль важно осуществлять не агрессивными методами и лучше, если этим займутся общественные организации, разделяющие точку зрения властей Российской Федерации.