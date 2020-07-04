Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж

Лидия Мартынова

Операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации будут не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства, соответствующие поправки в закон "О национальной платежной системе" вступают в силу в РФ с 4 июля.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.