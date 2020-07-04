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Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию

Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую АравиюФото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Десятки американских дипломатов и их семьи в субботу, 4 июля, покинут Саудовскую Аравию на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом в королевстве, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, госдепартамент на прошлой неделе решил, что весь «неэкстренный персонал» может покинуть страну.

По словам собеседника газеты, по крайней мере 30 сотрудников посольства США в Эр-Рияде — в основном неамериканцы — заразились коронавирусом. При этом с марта персонал работал из дома. Так, в июне от коронавируса умер водитель посольства.

Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 200 тысяч. С начала эпидемии скончались 1,8 тысячи человек, выздоровели 140 тысяч жителей.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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