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Для российской журналистки запросили шесть лет колонии за авторскую колонку

Для российской журналистки запросили шесть лет колонии за авторскую колонкуСветлана ПрокопьеваФото: страница Светланы Прокопьевой в Facebook

Гособвинение в лице прокуратуры запросило в суде шесть лет колонии для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Псковская губерния».

Прокурор во время прений во втором Западном окружном военном суде также попросила запретить Прокопьевой заниматься журналистикой в течение четырех лет. Она убеждена, что если исключить из текста журналистки выноски, заголовок и картинки, то в нем все равно сохраняется комплекс признаков оправдания терроризма.

Журналистке предъявлены обвинения в связи с авторской колонкой по поводу подрыва несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Прокопьева рассуждала о причинах поступка подростка.

Текст под названием «Репрессии для государства» был опубликован на сайте радио «Эхо Москвы в Пскове», а 7 ноября 2018 года она выступила по теме в эфире радиостанции. 8 ноября текстовая версия эфира появилась на сайте издания «Псковская лента новостей».

В декабре редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора. В конце сентября 2019 года Прокопьевой было официально предъявлено обвинение.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел утром 31 октября 2018 года. Бомбу в здание пронес 17-летний подросток, он погиб. Три сотрудника спецслужбы получили ранения.

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По материалам: lenta.ru

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