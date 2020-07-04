Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.

Доктор Мясников отметил, что к нему на прием пришел пациент, перенесший операцию на сердце. Также у него был диабет и проблемы с щитовидной железой. Больной пожаловался, что не может глотать холодную пищу и привел в пример мороженое.

Врач предположил, что у пациента онкология, и начал обследование. Анализ крови показал, что у больного понижен уровень гемоглобина. «То есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — говорит Мясников.

Медработники провели другие обследования, в том числе гастроскопию, колоноскопию, томографию и исследования внутренних органов, но не обнаружили раковой опухоли.

Тогда рассказ пациента о реакции на мороженое навел Мясникова на мысли об очень специфичном заболевании — холодовой агглютининовой болезни. «При понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии», — пояснил врач.

Затем Мясников задал больному ряд вопросов и выяснил, что пациент сильно краснеет на морозе. «Такое впечатление, что я – алкоголик, мне неудобно, у меня красные щеки», — заявил больной. После этого мужчине поставили правильный диагноз и прописали препарат, деактивирующий антитела к эритроцитам, а также порекомендовали реже находиться на холоде.

Ранее Мясников перечислил препараты, которые потенциально способны навредить здоровью человека. По словам специалиста, сердечные препараты растительного происхождения могут вызвать аритмию. Он подчеркнул, что не менее опасны и препараты для лечения гипертонии. Сосудосуживающие капли Мясников раскритиковал за то, что они вызывают привыкание.