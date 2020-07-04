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Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки

Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
Шестнадцать кандидатов на должность губернатора Камчатского края подали документы в региональную избирательную комиссию, сообщает краевой избирком.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии. Ранее ЦИК России сообщал РИА Новости, что выборы губернатора края состоятся в единый день голосования - 13 сентября. Также сообщалось, что Солодов намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

# Политика
По материалам: ria.ru

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