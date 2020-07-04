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Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное интервью и рассказали о своем романе

Feduk и Саша Новикова в "Вечернем Урганте" дали первое совместное интервью и рассказали о своем романе

Последними гостями шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале в уходящем телесезоне стали 26-летняя основательница сайта о здоровом образе жизни How To Green, дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша и 28-летний хип-хоп-исполнитель Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом Feduk. В прошлом году пара перестала скрывать свой роман от широкой общественности — влюбленные начали появляться перед камерами вместе и делиться совместными снимками в соцсетях, но давать интервью не спешили. А в "Вечернем Урганте" согласились рассказать историю своего знакомства и отношений.Мы познакомились в магазине. Я выбирала брату подарок. И он (Feduk. — Прим. ред.) украл мой подарок практически,— вспомнила свою первую встречу с будущим бойфрендом Саша.


Иван Ургант, Саша Новикова, Feduk

Оказалось, что они оба положили глаз на одну и ту же вещь в магазине. У кассы Новикова узнала популярного рэпера.

А я услышал и увидел девушку, которая говорит на английском языке. Я не понял, что она хотела купить майку, которую я купил… Я не знал в тот момент, кто такая Саша. Потом спросил у кассира, кто эта прекрасная девушка. В итоге просто узнал, как ее зовут и позже нашел в инстаграме,— поделился Федор своими воспоминаниями о начале романа.


Feduk и Саша Новикова

Иван Ургант спросил у своих гостей, как Аркадий Новиков отреагировал на отношения дочери с рэпером?Я сказала родителям, что сегодня к нам в гости приедет рэпер Федя Feduk. И папа сказал: "Саша, ты что не понимаешь? Какой рэпер? Гастроли, вечеринки… Зачем тебе такое нужно?", а потом он познакомился с Федей и все понял,— поделилась Саша.


Саша Новикова с родителями

Отношения пары крепнут и развиваются — Саша повлияла на кулинарные предпочтения Феди, в результате чего он постепенно полностью перешел на здоровую еду и научился готовить.Он сэндвичи круто готовит. Я прозвала его сэндвич-бой,— рассказала Новикова о коронном блюде своего возлюбленного.


В паре происходит обмен увлечениями. Новикова призналась, что Feduk советуется с ней, когда пишет песни, а в записи одной из них она приняла непосредственное участие.На карантине он сделал свою студию. И когда я проходила мимо, он попросил меня записать кусочек в его песню — сказать ужасные слова на английском,— рассказала Саша.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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