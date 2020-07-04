Finnair оставила одно направление для продажи билетов по России

Влада Некрасова

Крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair оставила в августе продажу билетов из числа российских направлений только в Санкт-Петербург, сообщило РИА Новости со ссылкой на систему бронирования перевозчика.

На рейсах в Петербург финская компания является единственным эксплуатантом, и с 1 августа остается доступен один ежедневный рейс, уточнило агентство.

На московском направлении Finnair работает совместно с "Аэрофлотом", и рейсы российской компании в Финляндию остаются доступными с 1 августа.

Евгений Дитрих подчеркивал, что Россия может возобновить международные полеты в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минтранс ответил Турции на идею восстановить авиасообщение.