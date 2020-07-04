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Геннадия Хазанова госпитализировали

Геннадия Хазанова госпитализировалиФото: Нина Зотина / РИА Новости

Народный артист России Геннадий Хазанов госпитализирован, сообщает «Пятый канал».

Сейчас артист находится в кардиологическом отделении больницы. По данным телеканала, врачи диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.

В пятницу, 3 июля, ряд СМИ сообщили о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем. Позднее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия. По информации издания, он отказался от госпитализации. Однако сам актер опроверг сообщения о вызове врачей из-за плохого самочувствия. Он отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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