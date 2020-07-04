Глава Кубани Кондратьев подал документы для переизбрания на новый срок

Лидия Мартынова

Действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что подал в крайизбирком документы для участия в выборах на пост главы региона.

Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября, когда в стране запланирован единый день голосования. В начале июня "Единая Россия" объявила, что президиум генсовета партии предложил кандидатуру Кондратьева для выдвижения на выборы главы края, региональное отделение партии поддержало её на своей конференции.