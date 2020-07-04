Глава Латвийского антинацистского комитета: Нельзя забывать Холокост!
Председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов откликнулся на отмечаемый 4 июля День памяти жертв Холокоста текстом. Шарипов призвал помнить и чтить людей, ставших жертвами нацистов — равно как и людей, которые с риском для собственной жизни спасали обреченных.
Напомним, что в июне 1941 года в Латвии жило около 93 тысяч евреев. Репрессии и массовые убийства начались сразу после вторжения войск нацистской Германии. Евреи были отделены от прочих сограждан, изгнаны из своих домов, заключены в гетто и в течение полугода в большинстве населенных мест Латвии полностью уничтожены. Во время нацистской оккупации 1941−1945 гг. было убито более 70 тысяч латвийских евреев и более 20 тысяч евреев, депортированных в Латвию из других стран Европы.
30 ноября и 8 декабря 1941 года нацисты и их местные пособники устроили масштабные акции массового уничтожения евреев в лесу Румбулы. Там были вырыты большие ямы. Нацисты использовали так называемый «метод сардин», когда жертв заставляли раздеваться и ложиться в яму, после чего их расстреливали. Здесь оборвались жизни более 25 тысяч человек — обитателей Рижского гетто и евреев, специально привезенных из Германии.
Крупнейшее в истории Латвии массовое убийство было совершено с участием подразделений латвийской полиции. «Эти события произошли на земле Латвии, и в них участвовали и наши люди. Сотрудники рижской полиции должны были участвовать в акции — оцеплять гетто, выталкивать людей, гнать их 8 километров в Румбулу, вести по этой тропе смерти до больших ям, которые вырыли русские военнопленные», — заявила в 2002 году на открытии мемориала на месте расстрела тогдашняя президент Вайра Вике-Фрейберга.
В расстрелах активное участие принимала «команда Арайса» — одно из подразделений латышской вспомогательной полиции безопасности SD, названное так по имени своего командира Виктора Арайса. Арайсовцы выгоняли евреев из домов в гетто, конвоировали их к месту казни в Румбуле, а потом делили между собой их вещи. В «команде Арайса» состоял и летчик Герберт Цукурс, которого до сих пор местные националисты считают героем. В то же время некоторые жители Латвии старались помочь обреченным. Так, рижанин Жанис Липке спас 56 человек, которых он вывел из гетто и концлагеря, а потом прятал в подвале своего дома. Власти Латвии до сих откладывают вопрос о возврате отнятой у евреев недвижимости.
«Сегодня — 4 июля, День памяти жертв Холокоста в Латвии В этот день в 1941 г. в Риге бесчинствовали местные прислужники немецких нацистов, озверевшие от безнаказанности и крови невинных людей. В главной рижской Хоральной синагоге они заперли и живьем сожгли искавших там спасение еврейских беженцев — в основном из соседней Литвы… Каждый раз, бывая на руинах этой синагоги, я пытаюсь представить, как оно было. И каждый раз меня охватывает ужас… Вчера, во время официальной церемонии меня там не было. В прошлом году наслушалась-насмотрелась… Было неприятно видеть в этом месте лицемерно скорбящих представителей нынешних властей, не верю ни единому их слову! Знаю и вижу, что и сегодня в отношении уже русского меньшинства, они ведут похожую политику дискриминации и несправедливости…А еще мне было крайне обидно, что никто даже не упомянул о советских солдатах, спасших мир от нацистов ценой миллионов своих жизней. Как будто все само собой свершилось! Нет! Это Красная армия освободила Латвию от нацистской чумы, и спасла мой еврейский народ от окончательного уничтожения! И низкий ей поклон за это от меня, дочери еврея!», — пишет рижская журналистка Алла Березовская.