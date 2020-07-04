Глава Латвийского антинацистского комитета: Нельзя забывать Холокост!

Анастасия Иванова

Председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов откликнулся на отмечаемый 4 июля День памяти жертв Холокоста текстом. Шарипов призвал помнить и чтить людей, ставших жертвами нацистов — равно как и людей, которые с риском для собственной жизни спасали обреченных.

«Падает стена. Падает. Остаётся только миг. Какие-то мгновения — и все, кто оказался в этот час у стены, будут раздавлены. Рушится мир. Ещё секунда, но… Они спасали. Спасали евреев? Да, евреев! Нацистский оккупационный режим не считал их людьми. Так, расходный материал. „НЕДОЧЕЛОВЕКИ“. Но нашлись немногие. Они остановили падающую стену. И подставили плечи. И протянули руки. И укрыли евреев на смертельно долгих 1200 дней гитлеровской оккупации. И было этих людей 271. Их имена выбиты на пилонах Мемориала у Большой хоральной синагоги на улице Гоголя в Риге. 0.014% процента, чуть больше сотой доли процента от населения Латвии на тот момент. Они спасли более 400 жизней. Ясно понимая, что их и их близких ждёт неминуемая смерть. Ибо, спасая „недочеловека,“ сам становишься „недочеловеком“ и расходным материалом. Тебя могут убить просто так, прямо на улице. Ибо у тебя на груди и спине жёлтая звезда. И ты можешь идти только по середине дороги. И твои соседи, коллеги, знакомые неевреи будут стыдливо отворачиваться от тебя. Тебя вырывают из твоего привычного мира и врут, что тебе будет лучше и главное безопасней, и везут в лагерь или гонят в гетто, и то, что останется после тебя, твоей жены, матери, отца, брата, сестры или твоего ребёночка превратится в мыло, парики или абажуры для настольных ламп. Это всё для них, арийцев. Представителей высшей расы. Ты станешь пеплом, и останутся горы пустых чемоданов, ботинок и ботиночек, очков, детских игрушек. Или ты станешь травой, что вырастет на месте расстрельных рвов, куда с выдумкой тебя уложат, как сардинки в банке, твои палачи. Рвы коротки и неглубоки, а „недочеловеков“ много. День и ночь работают палачи. День и ночь», — пишет Шарипов.

Напомним, что в июне 1941 года в Латвии жило около 93 тысяч евреев. Репрессии и массовые убийства начались сразу после вторжения войск нацистской Германии. Евреи были отделены от прочих сограждан, изгнаны из своих домов, заключены в гетто и в течение полугода в большинстве населенных мест Латвии полностью уничтожены. Во время нацистской оккупации 1941−1945 гг. было убито более 70 тысяч латвийских евреев и более 20 тысяч евреев, депортированных в Латвию из других стран Европы.

30 ноября и 8 декабря 1941 года нацисты и их местные пособники устроили масштабные акции массового уничтожения евреев в лесу Румбулы. Там были вырыты большие ямы. Нацисты использовали так называемый «метод сардин», когда жертв заставляли раздеваться и ложиться в яму, после чего их расстреливали. Здесь оборвались жизни более 25 тысяч человек — обитателей Рижского гетто и евреев, специально привезенных из Германии.

Крупнейшее в истории Латвии массовое убийство было совершено с участием подразделений латвийской полиции. «Эти события произошли на земле Латвии, и в них участвовали и наши люди. Сотрудники рижской полиции должны были участвовать в акции — оцеплять гетто, выталкивать людей, гнать их 8 километров в Румбулу, вести по этой тропе смерти до больших ям, которые вырыли русские военнопленные», — заявила в 2002 году на открытии мемориала на месте расстрела тогдашняя президент Вайра Вике-Фрейберга.

В расстрелах активное участие принимала «команда Арайса» — одно из подразделений латышской вспомогательной полиции безопасности SD, названное так по имени своего командира Виктора Арайса. Арайсовцы выгоняли евреев из домов в гетто, конвоировали их к месту казни в Румбуле, а потом делили между собой их вещи. В «команде Арайса» состоял и летчик Герберт Цукурс, которого до сих пор местные националисты считают героем. В то же время некоторые жители Латвии старались помочь обреченным. Так, рижанин Жанис Липке спас 56 человек, которых он вывел из гетто и концлагеря, а потом прятал в подвале своего дома. Власти Латвии до сих откладывают вопрос о возврате отнятой у евреев недвижимости.

«В Латвии было 70 000 евреев. Ещё 20 000 привезли из Германии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Выживут чудом ЕДИНИЦЫ. Вот буквально сколько у вас пальцев на руках. И иногда, когда вы будете смотреть на свои пальцы, помните — они остались живы. Раз, два, три и так до десяти. И рядом с Мемориалом Большой хоральной синагоги откроют памятник Жанису Липке и другим жителям Латвии, спасавшим евреев. А когда нынешнее государство Латвия найдёт в себе силы назвать имена палачей? Когда сможет остановить ежегодный шабаш легионеров СС? Нет ответа. Приходят руководители Латвийской Республики к Мемориалу. Они политкорректны, они толстокожи, у них здесь не бывает слёз, и они помнят только свою боль. И говорят как будто правильные речи, а накатывает от слов их пустота, горечь и стыд. Но слава Богу, есть Праведники Мира. Есть Мемориал Памяти Жаниса Липке и его музей, и улица его имени, есть таблички на тротуаре возле домов, где спасали евреев, и есть таблички на домах, куда они не вернутся никогда. И память, которая нас приводит сюда, на руины Большой хоральной синагоги, и повторяет слова из Библии Исайя 56 — 5, выбитые на пилоне Мемориала: » …дам им вечное имя, которое не истребится»», — отмечает Алексей Шарипов.

«Сегодня — 4 июля, День памяти жертв Холокоста в Латвии В этот день в 1941 г. в Риге бесчинствовали местные прислужники немецких нацистов, озверевшие от безнаказанности и крови невинных людей. В главной рижской Хоральной синагоге они заперли и живьем сожгли искавших там спасение еврейских беженцев — в основном из соседней Литвы… Каждый раз, бывая на руинах этой синагоги, я пытаюсь представить, как оно было. И каждый раз меня охватывает ужас… Вчера, во время официальной церемонии меня там не было. В прошлом году наслушалась-насмотрелась… Было неприятно видеть в этом месте лицемерно скорбящих представителей нынешних властей, не верю ни единому их слову! Знаю и вижу, что и сегодня в отношении уже русского меньшинства, они ведут похожую политику дискриминации и несправедливости…А еще мне было крайне обидно, что никто даже не упомянул о советских солдатах, спасших мир от нацистов ценой миллионов своих жизней. Как будто все само собой свершилось! Нет! Это Красная армия освободила Латвию от нацистской чумы, и спасла мой еврейский народ от окончательного уничтожения! И низкий ей поклон за это от меня, дочери еврея!», — пишет рижская журналистка Алла Березовская.