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Глава "Союза женщин" пожаловалась Путину на пропагандирующие ЛГБТ изображения радуги в рекламе

Глава "Союза женщин" пожаловалась Путину на пропагандирующие ЛГБТ изображения радуги в рекламе

Председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова на совещании рабочей группы по поправкам в Конституцию попросила президента Владимира Путина ввести дополнительный контроль за проявлениями ЛГБТ-пропаганды в рекламе, к которой она отнесла демонстрацию радужных цветов.

По мнению Лаховой, этим должен заниматься Роскомнадзор.

"Пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженное, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на посольстве [США в Москве]", — заявила Лахова.

Президент в ответ указал на то, что "за каждым не уследишь", и предложил противопоставить ЛГБТ-пропаганде "неагрессивный общественный контроль".

"Если есть основания предполагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то общественным организациям, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную в конституции и наших законах, нужно соответствующим образом - только не агрессивно, это самое главное, - выстроить общественный контроль", - заявил глава государства.


Ранее Путин прокомментировал появление радужного флага на посольстве США в Москве. Президент посчитал, что таким образом американские дипломаты "показали, кто там работает".

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По материалам: uposters.ru

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