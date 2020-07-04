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Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин

Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Главным гарантом стабильности в РФ является народ, важен внутренний настрой граждан на создание условий для поступательного развития страны, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ к Путину обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. Она рассказала, что "идет огромный поток писем, в которых не только выражаются слова благодарности Путину, но люди связывают с ним и стабильность в стране.

"Хотел бы отметить следующее: главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в конституцию. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране", - сказал в ответ президент.


Путин отметил, что "внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного, стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, он чрезвычайно важен".

# Политика
По материалам: ria.ru

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