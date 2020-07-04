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Главред «Черновика» не верит, что его брата убил вице-премьер Дагестана

Главред «Черновика» не верит, что его брата убил вице-премьер Дагестана

Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, осужденный в январе на четыре с половиной года за коррупцию, этапирован в Москву. Басманный суд Москвы предъявил Исаеву обвинение в призывах к терроризму и организации убийства общественного деятеля, сообщает ТАСС. По данным дагестанской газеты «Черновик», Исаеву инкриминируют убийство в 2011 году учредителя и генерального директора «Черновика» Хаджимурада Камалова.

Версию о том, что Исаев организовал убийство, в 2013 году высказал в своей статье журналист Орхан Джемаль. Фактуру Джемаль взял со слов своего друга Максима Шевченко и родного дяди убитого, главы Союза журналистов Дагестана Али Камалова. Впоследствии Шамиль Исаев подал на Джемаля в суд за клевету и дело выиграл. Издания, которые ранее выпустили статью Джемаля про Исаева, в последующих материалах давали опровержения.

Шамиль Исаев приходится семье Камаловых родственником. Брат Хаджимурада Камалова и главный редактор «Черновика» Магди Камалов опубликовал колонку, где подверг критике доводы следствия о причастности Исаева к убийству гендиректора «Черновика».

«Я не поддержал обвинение Шамилю Исаеву. За эти 9 лет под подозрением в качестве возможного заказчика находились все, с кем Хаджимурад имел конфликты или сомнительные отношения.Я много лет работаю над тем, чтобы понять, кто же всё-таки убил моего брата. У Шамиля Исаева отвратительная репутация, за некоторые поступки я бы не подал ему руки. Но этого недостаточно, чтобы обвинять его в убийстве. Буду ли я мстить? Конечно! Со всей силой, от всей души! Но только тем, кто действительно убил моего брата», — пишет Магди Камалов.

По делу об убийстве Камалова 2 июля предъявлено обвинение Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову — по версии следствия, киллерам, которым Исаев поручил убийство, сообщает Следственный комитет России. Магди Камалов пишет, что хорошо знает вероятных нанятых Исаевым киллеров. Магомед Хазамов — муж двоюродной племянницы Хаджимурада Камалова. Абигасанов руководил бандой, которая в 2009 году ограбила кассу нефтебазы Шамиля Исаева. При грабеже пострадала сестра Исаева — с нее сняли дорогие серьги. По словам Магди Камалова, Шамиль Исаев ненавидел возможных убийц Камалова. Абигасанов дружил с джихадистским главарем Омархаджи Ибрагимовым (Омаром Хиндинским), который до своей ликвидации в 2012 году держал в страхе Унцукульский район Дагестана. Исаев ненавидел и боялся Омара Хиндинского, а Абигасанов, Хазамов и Шуайбов испытывали друг к другу сильную неприязнь. Со слов Шуайбова на допросе, салафит Хаджимурад Камалов при жизни крепко дружил с Омаром Хиндинским и его боевиками.

«Хазамов и Абигасанов ненавидят друг друга. А тут, по версии следствия, решили совместно убить дядю Хазамовской жены? Исаев боялся — боялся Абигасанова, а в 2011 году поручил ему убить своего родственника, Хаджимурада Камалова?» — задает вопросы Магди Камалов.

В 2014 году Мурад Шуайбов, обвиняемый тогда в убийстве журналиста Абдулмалика Ахмедилова, сознался на допросе, что в 2008 году вступил в банду, негласным шефом которой был его земляк Сатмар Амиров, бывший председатель колхоза «Согратль», впоследствии министр сельского хозяйства Дагестана. Со слов Шуайбова, Амиров часто спрашивал Шуайбова, как тот относится к Хаджимураду Камалову. Амиров как и Камалов дружил с Омаром Хиндинским и помогал банде Хиндинского деньгами. При этом, говорит Шуайбов, Амиров несколько раз просил Шуайбова «разобраться» с Шамилем Исаевым. Шуайбов также сказал на допросе, что фоторобот одного из убийц Камалова идентичен с лицом Омара Хиндинского.

Шуайбов, Шамиль Исаев и братья Камаловы — земляки, уроженцы аварского села Согратль в Гунибском районе Дагестана. Колхозом «Согратль», к которому имел отношение Сатмар Амиров, ранее руководил дядя убитого журналиста Али Камалов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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