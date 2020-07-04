Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Вадим Карасев

Гороскоп на эту неделю поможет вам быстрее справиться с самыми сложными задачами дома и на работе, а также привлечь больше удачи в свою жизнь. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы самый разгар июля был благоприятным.

Для большинства людей эта неделя станет идеальным временем для того, чтобы изменить настоящее и будущее. В этом им поможет сила слова и мысли. Важно думать о хорошем: сейчас звезды предрасположены к тому, чтобы помочь в делах и в создании идеальных условий для работы и новых увлечений.

Овен

У Овнов ожидается начало очень важного и благоприятного периода для новых начинаний. Если хочется преуспеть в бизнесе и работе, нужно думать о том, как начать что-то новое и интересное. Для повышения продуктивности в любых делах стоит соблюдать режим дня, ведь его соблюдение укрепляет биополе и улучшает настроение человека.

В целом неделя будет очень насыщенной и требовательной, однако уже к ее концу можно будет ощутить первые плоды своего труда и приложенных усилий. Астрологи советуют быть добрее к окружающим и быть готовыми протянуть им руку помощи в сложной ситуации, особенно если это будет родственник, лучший друг или вторая половинка.

Телец

У Тельцов большая удача будет чередоваться с проблемными днями. Три сильных заговора на счастье помогут сгладить острые углы и добиться своего на рабочем и любовном фронтах даже в самые неблагоприятные дни недели — 7 и 11 июля. Благоприятными днями будут понедельник и воскресенье.

На выходных астрологи советуют как следует отдохнуть и развеяться. У Тельцов будет выбор — провести время в полной изоляции или в окружении самых близких людей. Можно будет отправиться на поиски приключений в людное место с друзьями. Самое главное — желание. Не стоит делать то, что не хочется. Малейшие сомнения могут привести к неудачам и неурядицам.

Близнецы

У каждого из Знаков есть свои источники энергии и положительных эмоций. Близнецам стоит воспользоваться своими источниками энергии для того, чтобы подпитываться позитивом, ведь это будут непростые семь дней, в которые может произойти много странных и неприятных событий. Очень важно по-философски относиться к проблемам, расценивая их как способ научиться чему-то новому.

Одиноким Близнецам очень повезет в поисках второй половинки. Это будет крайне продуктивная неделя с множеством новых знакомств. Возможно, что кто-то из новых знакомых косвенно станет причиной перемен в жизни Близнецов. Стоит также повысить свою активность в социальных сетях.

Рак

На этой неделе Ракам нужно будет работать, не покладая рук, но при этом важно правильно и вовремя отдыхать. Перегрузки и переутомления могут крайне негативно сказаться на настроении, так что ни о какой «приятной усталости» можно даже не думать. Полезным и качественным отдыхом станут медитация, спорт или легкие физические нагрузки.

В целом неделя прекрасно подходит для финансовых операций и решения денежных вопросов. Пять лучших магнитов для денег помогут стать успешнее в этом направлении. В любовных делах Ракам больше будет везти на выходных, когда мысли о работе уйдут на второй план. На этой неделе можно смело назначать свидания и флиртовать в свободное от дел время.

Лев

Львам стоит быть предельно внимательными и не пытаться угнаться за двумя зайцами. Пришла пора браться за самые важные дела, которые уже невозможно откладывать на потом: решив их, Львы смогут обеспечить себе уверенность в будущем. Стоит помнить о том, что на этой неделе необходимо заниматься делами самостоятельно. Помощники могут только мешать.

Более того, в этот период могут активизироваться энергетические вампиры. Стоит опасаться тех, кто пользуется добротой окружающих. В любовных делах Львам лучше пока оставить всё как есть, позволив себе плыть по течению. Отличным отдыхом от активной работы будет шопинг — можно купить что-то новое для дома или обновить личные вещи.

Дева

На этой неделе астрологи советуют Девам заняться идеальными для них увлечениями и хобби. На работе лучше не переутомляться и не проводить больше времени, чем нужно. Так можно будет сэкономить силы и энергию, которые понадобятся в самые благоприятные дни недели — пятницу и субботу. В это время очень полезным станет активный отдых.

Что касается любви, то в этой сфере Девам лучше пока не надеяться на быстрые результаты. Астрологи советуют заняться сглаживанием острых углов со второй половинкой, родителями и детьми. Одиноким Девам стоит работать и не думать об отношениях. Желательно не забивать себе голову ничем лишним: это может негативно сказаться на продуктивности.

Весы

Финансовая сфера жизни станет очень важной для Весов. В период с 6 по 9 число будет идеальное время для раздачи долгов, покупок и смены обстановки. Полезными будут командировки. Шепотки на богатство и достаток существенно повысят вероятность получения большей прибыли. Это прекрасное время для продвижения новых идей.

Больше всего повезет представителям профессий, связанных с рекламой, продвижением, продажами, привлечением клиентов. В любви Весы тоже будут очень удачливы. Это то самое время, когда не нужно разделять эти две сферы, ведь можно и работать, и флиртовать одновременно. Выходные будут прекрасным временем для поездок с семьей.

Скорпион

У Скорпионов неделя начнется с не самой позитивной ноты. В понедельник и вторник возможно появление негативных мыслей. Избавиться от них помогут три эффективных метода. Снизить давление отрицательных эмоций помогут спорт и физическая работа. Астрологи советуют Скорпионам больше времени проводить в движении.

Во взаимоотношениях с окружающими астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Скорпионам не торопиться с выводами. На первый взгляд человек может показаться плохим, но впоследствии он окажется приятным и открытым. Может быть и обратная ситуация, когда друг окажется врагом. Сейчас очень важно судить о человеке по его поступкам, а не по внешности.

Стрелец

Для Стрельцов это будет очень удачная неделя. Стоит больше времени думать о хорошем. Удачное положение планет будет означать высокий шанс материализации мыслей. Три полезные техники помогут усилить этот процесс многократно. В целом неделя будет крайне динамичной. Не ожидается резких перепадов настроения и неудач.

В первые два дня стоит больше времени уделять обязанностям. Начиная с 8 июля можно сфокусироваться на экспериментах. Это очень яркое время, в которое есть шанс повстречать любовь всей жизни либо познакомиться с людьми, которые в будущем станут верными товарищами и друзьями. Это очень важно для тех, кто чувствует себя одинокими.

Козерог

Любовная сфера для Козерогов станет основной. В связи с этим людям данного Знака стоит чаще пользоваться талисманами любви. Не нужно бояться новых знакомств, флирта и романтики. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит научиться прощать. Вторая половинка может совершать необдуманные поступки, которые будут иметь негативные последствия.

Также на этой неделе не стоит осуществлять дорогостоящих приобретений. Если вдруг придется совершить внеплановую покупку на внушительную сумму, лучше обратиться за помощью и советом к близким. На работе на Козерогов могут повесить важные задания. Не стоит расстраиваться, ведь это прекрасный шанс проявить себя с лучшей стороны.

Водолей

У Водолеев начинается время, когда категорически запрещено рисковать и совершать необдуманные поступки во всех сферах жизни. Нужно будет полагаться только на свой жизненный опыт и не слушать интуицию, которая окажется заблокированной негативной энергией звезд. На неделе возможны неприятные встречи и незапланированные дела, так что усталость будет давать о себе знать.

Медитация для хорошего сна поможет Водолеям сбросить груз негатива с плеч и удалить из сознания лишние мысли о работе, неурядицах и ссорах. Чтобы жить было проще, нужно научиться воспринимать неурядицы как неотъемлемую часть жизни. Они неприятны ровно настолько, насколько мы позволяем им быть неприятными. Нужно отбросить негативные мысли прочь.

Рыбы

Существует много вещей, которые притягивают неприятности в доме. Рыбам стоит обратить на них внимание, потому что эта неделя будет крайне динамичной и не всегда благополучной. В некоторых вопросах придется выбирать правильный вариант сердцем, а в некоторых — умом. Понять, какой подход лучше, будет непросто, поэтому не стоит переживать из-за ошибок.

Для Рыб начинается идеальное время в любовных отношениях, особенно если они только-только начались. Это будет очень благоприятный период для совместных развлечений. Можно как следует узнать друг друга. Даже в длительных отношениях и в браке можно будет узнать о второй половинке что-то новое и интересное.