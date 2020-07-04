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Хасидам здесь не рады: мэр Умани выступил против приезда паломников в сентябре

Хасидам здесь не рады: мэр Умани выступил против приезда паломников в сентябре

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Городской голова Умани Александр Цебрий высказался против приезда хасидов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Ролик с обращением мэр города опубликовал на своей странице в Facebook.

При этом градоначальник попытался снять с себя ответственность за такое решение, поэтому попросил жителей города высказаться в комментариях под видео.

«Правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас. Я хочу активности, хочу услышать ваше мнение. Все будет решать только общественность», — сказал Цебрий.

Он призвал жителей Умани оставлять свои комментарии по этому поводу и подчеркнул, что ожидает активного голосования. Также мэр отметил, что ситуация с распространением Covid-19 в Умани управляемая, но приезд большого количества иностранцев может привести к вспышке коронавируса.

«Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут придерживаться всех требований адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь жителей Умани?» — пояснил городской голова.

По состоянию на три часа ночи в голосовании побеждали противники приезда паломников.

Напомним, что в 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тыс. паломников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду в Израиле заявили об ухудшении эпидемиологической обстановки: в течение суток в стране выявили одну тысячу новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Все это вынудило премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявить, что в стране будут ужесточены карантинные меры.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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